FCA crolla in Borsa dopo i numeri sulle immatricolazioni

(Teleborsa) - Avvio di seduta negativo per FCA, maglia nera del FTSE Mib milanese con una discesa del 2,15% a 17,332 euro.



Il colosso automobilistico italo-statunitense accusa i numeri sulle immatricolazioni di auto in Italia diffusi ieri sera.



Complessivamente a marzo le vendite di nuove auto in Italia sono scese del 5,75% rispetto allo stesso mese del 2017 e dopo il -1,4% di febbraio e il +3,36% di gennaio.



Il Gruppo FCA ha visto scendere invece le immatricolazioni del 12,86%.



A pagare la performance negativa di marzo anche Exor, che sta cedendo l'1,44%, e CNH Industrial che lascia sul parterre l'1,07%.



Debole anche l'intero settore automotive europeo, che segna una discesa di mezzo punto percentuale sul relativo DJ Stoxx di settore i un mercato complessivamente impostato al ribasso.

