FCA, da BEI 420 milioni di euro per progetti R&S

(Teleborsa) - In arrivo risorse per la ricerca di FCA. Fiat Chrysler Automobiles N.V. ha sottoscritto un nuovo finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), di durata quadriennale, di 420 milioni di euro destinato ai progetti di ricerca e sviluppo (R&S) che saranno realizzati durante il periodo 2018-2020.



L'investimento di FCA nella R&S nel triennio 2018-2020, ha diversi obiettivi chiave, tra cui soluzioni tecnologiche per veicoli ibridi o elettrici e lo sviluppo della guida autonoma.



Inoltre, le attività di R&S saranno orientate all'applicazione delle tecnologie di connettività per offrire servizi telematici sulla linea di prodotti FCA. I progetti di R&S includono altresì lo sviluppo di tecnologie digitali da applicarsi ai processi di produzione.

Il finanziamento consolida la collaborazione tra BEI e FCA.

