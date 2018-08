FCA, Fondo KKR in trattative per Magneti Marelli

(Teleborsa) - Il fondo KKR è interessato a Magneti Marelli di cui Fiat Chrysler Automobiles aveva annunciato lo spin-off in primavera. E' quanto scrive oggi il Wall Street Journal, indicando che sono attualmente in corso trattative per l'acquisto, ma queste sono ad uno stadio iniziale e potrebbero ancora essere interrotte.



Non è noto il valore cui verrebbe acquistata la società di componentistica per auto di proprietà di FCA, che viene valutata oltre 3,2 miliardi di euro (3,7 miliardi di dollari) dagli analisti, ma il corrispettivo potrebbe anche superare questo tetto.



Magneti Marelli verrebbe acquistata da KKR tramite la giapponese Calsonic Kansei, operante nel settore auto e ceduta da Nossano l'anno scorso.



Frattanto, la controllante FCA in Borsa non vanta oggi una bella performance(-0,45%), dopo aver fatto piuttosto bene in precedenza.





© RIPRODUZIONE RISERVATA