FCA ignora il calo delle vendite in Europa. Titolo positivo in Borsa

(Teleborsa) - FCA bypassa il calo delle immatricolazioni in Europa. Dopo un avvio debole i titoli del colosso automobilistico italo-statunitense hanno intrapreso la via dei guadagni mostrando ora un rialzo dello 0,26% sul listino milanese.



In frazionale rialzo anche il settore automotive europeo (+0,58% sul relativo DJ Stoxx) dopo che l'ACEA ha riportato un aumento delle immatricolazioni di auto in Europa del 4,3% a febbraio.



Aumento che tuttavia non ha riguardato né il mercato tricolore, che ha segnato una frenata dell'1,4%, né FCA, che ha visto scendere le vendite del 4,3%.

