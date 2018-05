FCA in gran spolvero grazie a Goldman Sachs

(Teleborsa) - Buona la giornata del il titolo di FCA che a Piazza Affari sale dell'1,89% scambiando a 18,93 euro per azione. Il titolo del Gruppo guidato da Sergio Marchionne beneficia di un report di Goldman Sachs che ha alzato il target price a 12 mesi a 32 euro.



"Continuiamo a vedere un significativo valore per gli azionisti in FCA, in quanto prevediamo che il gruppo generi una redditività e un flusso di liquidità superiori al consensus, chiudendo il 2018 con una liquidità netta di 4,8 miliardi di euro", spiegano gli analisti di Goldman Sachs che ritengono "che il nuovo piano strategico 2018-22 delineerà la capacità di FCA non solo di sostenere, ma di migliorare ulteriormente questo livello di redditività".



In pole position anche gli altri titoli della Galassia Agnelli, con Ferrari che ha aggiornato nuovi massimi storici ed Exor che mostra una salita del 2,79% a 63,4 euro per azione.













© RIPRODUZIONE RISERVATA