FCA, Jeep lancerÃ  10 nuovi modelli. Alfa punta su auto elettriche

(Teleborsa) - Jeep dirà presto addio ai motori diesel in Europa. Lo ha affermato il responsabile del brand Mike Manley al Capital Markets Day di FCA, aggiungendo che Jeep lancerà 10 nuovi modelli, 2 modelli all'anno fino al 2022, tutti con un'opzione elettrica. "Nell'area Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) sarà eliminato il diesel" entro il 2022, ha aggiunto Manley ricordando che Jeep ha venduto 1,9 milioni di macchine nel mondo, quadruplicando le vendite rispetto al 2014.



Bene anche Ram, che sta rimontando. "Il 2018 si chiuderà con 770mila veicoli venduti, ma puntiamo a crescere in futuro a 930mila unità su base globale. Il mio personale obiettivo, che non è scritto nel piano, è raggiungere un milione di veicoli e far diventare Ram il secondo brand per i veicoli commerciali". Nei veicoli commerciali "Ram è quarta al mondo e Fiat sesta, e se uniamo i volumi abbiamo un business dei veicoli commerciali molto solido. Dobbiamo completare la gamma, quindi lanceremo un pick-up medio per Fiat e Ram che ci aiuterà a far crescere volumi e quote di mercato e ci darà un portafoglio prodotti completo".



Il marchio Alfa Romeo punterà sull'elettrico. "Lanceremo 7 nuove Alfa con diversi modelli di elettrificazione, che copriranno le diverse esigenze a seconda dei paesi" - ha affermato il responsabile dei brand Alfa Romeo e Maserati, Tim Kuniskis. "Ci sarà anche una supercar con un sistema a quattro ruote motrici elettrico con oltre 700 cavalli. Nascerà qua sul circuito di Balocco. Riporteremo in auge la Gtv, con un modello quadrifoglio da oltre 600 cavalli e uno stupendo design italiano. Insieme Maserati e Alfa venderemo 500mila veicoli e con margini che sono superiori al 10%".







