FCA, offerta di KKR per Magneti Marelli troppo bassa

(Teleborsa) - Si muove poco sopra la linea di parità il titolo FCA a Piazza Affari. Le azioni del Lingotto viaggiano in salita dello 0,39%.



L'offerta del fondo statunitense KKR per Magneti Marelli sarebbe troppo bassa per questo FCA starebbe valutando altre proposte per il suo fiore all'occhiello della componentistica. Lo riporta Bloomberg.



KKR ha offerto 5,83 mld di dollari (circa 5 miliardi di euro). Troppo poco per il Gruppo secondo cui Magneti Marelli vale almeno 6 miliardi di euro. Il Lingotto avrebbe così tolto al fondo americano l'esclusiva della trattativa e sarebbe in cerca di un'offerta più equa. Il gruppo dunque rimane aperto ad altri soggetti interessati. Piano B, invece, rimane quello di andare avanti sulla strada dello spin-off con la quotazione di Magneti Marelli. Una soluzione caldeggiata anche dalle fonti sindacali.

