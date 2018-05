FCA pronta a combinare Alfa Romeo e Maserati in un'unica divisione

(Teleborsa) - Fiat Chrysler Automobiles sarebbe pronta a scommettere sui SUV Jeep e sulle auto di lusso Maserati, ridimensionando i suoi marchi Fiat. Un'indiscrezione che arriva da Bloomberg in attesa che il gruppo automobilistico sveli il nuovo piano industriale venerdì 1° giugno al Balocco (VC).



I rumors sulle linee strategiche che verranno illustrate da Sergio Marchionne fanno sapere che FCA starebbe considerando di chiudere le vendite di auto Fiat in Nord America e Cina negli anni a venire, mentre per lo più confinerà Chrysler negli Stati Uniti.





Inoltre, il gruppo automobilistico starebbe anche valutando la possibilità di combinare Alfa Romeo e Maserati in un'unica divisione. Una combinazione questa dei marchi italiani di lusso che sarebbe vista dagli investitori come un primo passo verso un eventuale spin-off.



Intanto, a Piazza Affari il titolo di FCA ha chiuso la giornata in salita del 4%.









