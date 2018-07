FCA prosegue il rimbalzo in Borsa

(Teleborsa) - Ancora acquisti sui titoli FCA, che proseguono il rimbalzo iniziati sul finire della scorsa ottava dopo le sessioni da incubo seguite all'improvvisa scomparsa di Sergio Marchionne, alla diffusione della trimestrale e al taglio della guidance del 2018.



In questo momento le azioni Fiat Chrysler Automobiles sono al top del FTSE Mib con un guadagno del 2,46% mentre a Wall Street guadagnano il 2,16%.



Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 14,9 e successiva a quota 15,32. Supporto a 14,48.

