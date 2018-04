Fca chiude un trimestre record: utile netto +55%. Confermati target 2018

Trimestre record per Fca. Il gruppo automobilistico chiude i primi tre mesi del 2018 con un utile netto in aumento del 59% a 1,021 miliardi di euro contro i 641 milioni del 2017. In riduzione gli oneri finanziari e le imposte sul reddito.



L'utile netto adjusted pari a 1,038 miliardi mostra un accelerezione del 55% rispetto ai 671 milioni dello stesso periodo dello scorso anno 2017. L'EBIT adjusted pari a 1,611 miliardi in rialzo del 19% a cambi omogenei. I Ricavi netti scendono del 2% a 27,027 mld dai 27,719 del primo trimestre 2017.



Indebitamento netto industriale di 1,3 miliardi di euro, in calo di 1,1 miliardi di euro rispetto a fine 2017, quando era a quota 2,39 miliardi. Il Consiglio di amministrazione di FCA ha autorizzato il management a sviluppare e implementare un piano per la scissione delle attività di Magneti Marelli.



FCA ha confermato i target per l'anno in corso, con i ricavi netti previsti a circa 125 miliardi, sottolineando che l'utile netto adjusted è previsto a quota 5 miliardi mentre l'EBIT adjusted sarà superiore o uguale a 8,7 miliardi. La liquidità netta industriale e' attesa a circa quattro miliardi.



A Piazza Affari, il titolo accelera al rialzo e mostra un +2,70%.





