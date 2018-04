Fed, John Williams nominato presidente della Fed di New York

(Teleborsa) - John Williams sarà il nuovo presidente della Federal Reserve Bank of New York.



L'attuale numero uno della Federal Reserve Bank of San Francisco, prenderà il posto di William C. Dudley e inizierà ufficialmente il suo mandato il prossimo 18 giugno.



La presidenza della Fed di New York è considerata il terzo incarico più importante all'interno del sistema della Fed, dopo quelli di governatore e vicegovernatore.







