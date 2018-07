Fed, Powell: la strada migliore Ã¨ l'aumento graduale dei tassi

(Teleborsa) - La ripresa economica è solida e i rischi sono bilanciati, assicura il presidente della Fed, Jerome Powell in un'audizione alla commissione bancaria del Senato americano. Inoltre il tasso di disoccupazione è basso e tenderà a scendere ancora mentre i recenti dati sull'inflazione sono ''incoraggianti''.



Alla luce di questa situazione macroeconomica, la Fed ritiene che la strada migliore da percorrere è quella di continuare ad aumentare i tassi d'interesse in maniera graduale.



Le condizioni finanziarie ''restano favorevoli alla crescita. Il nostro sistema finanziario è decisamente più forte di quanto non lo fosse prima della crisi ed è in una buona posizione per far fronte alle necessità di credito delle famiglie e delle imprese''.



"L'Unione europea non è un nemico degli Stati Uniti", ha poi specificato Powell dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aveva definito l'Unione europea un "nemico" di Washington.





