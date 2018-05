Federal Reserve lascia i tassi invariati ma Ã¨ pronta a ulteriori rialzi

(Teleborsa) - Nessuna sorpresa dalla Federal Reserve. Come previsto, la Banca Centrale Americana ha lasciato i tassi fermi tra l'1,5-1,75% ma prevede un "ulteriore rialzo graduale".



Dunque la Fed di Jerome Powell sembra seguire la linea dei "falchi" e si mostra più ottimista sullo stato di salute dell'economia americana.



Il mercato del lavoro "ha continuato a rafforzarsi", spiega la banca centrale americana mentre si attende che domani 4 maggio venga diffuso il tasso di disoccupazione di aprile. "La creazione di posti di lavoro è stata forte, in media, nei mesi recenti e il tasso di disoccupazione è rimasto basso", sottolinea la Fed.



Inoltre l'attività economica "è cresciuta a passo moderato" e "continuerà a espandersi" a quel ritmo "nel medio termine" mentre "le condizioni del mercato del lavoro continueranno a restare forti".



Le previsioni sull'inflazione riconoscono che il dato "si è mosso vicino" al target di crescita fissato dalla Fed (2%). Tanto basta per cominciare a pensare a un giro di vite sui tassi. Soltanto due giorni fa la statistica sul price index core ha mostrato un rialzo su base annua dell'1,9%, dunque molto vicino al target della banca centrale USA.







