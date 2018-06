Federalberghi, a giugno Ã¨ boom di assunzioni nel turismo

(Teleborsa) - Il turismo si conferma il settore trainante dell'occupazione. In prossimità della stagione estiva, si registra un record di assunzioni nel mese di giugno, con conseguente implemento e creazione di nuovi posti di lavoro.



E' quanto afferma Federalberghi che, attingendo ai dati di Unioncamere e Anpal, sottolinea come le imprese del turismo faranno a giugno 130 mila assunzioni, pari ad una quota che supera il 25% del totale delle 510 mila assunzioni che faranno, nel medesimo periodo, le imprese di tutti i settori. "Il turismo - afferma Bernabò Bocca, presidente della Federalberghi - si conferma ancora una volta un settore che contribuisce in modo determinante alla creazione di nuovi posti di lavoro".



Bocca commenta invece con "preoccupazione le notizie che si susseguono sulla riforma della disciplina dei contratti a tempo determinato. La gran parte delle assunzioni estive ha carattere stagionale e la materia va trattata con cautela, evitando che ipotesi affrettate mettano le imprese e i lavoratori in condizioni di incertezza rispetto al delicato equilibrio su cui si fonda l'organizzazione del lavoro nel settore turistico".





