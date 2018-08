Federconsumatori: "In autunno stangata di 1700 euro per le famiglie italiane"

(Teleborsa) - Stangata autunnale in arrivo per le famiglie italiane. Infatti, il periodo successivo alle feste riserva brutte sorprese agli italiani che tra bollette, Tari e costi per la scuola, dovranno affrontare spese per quasi 1.700 euro, in un periodo che metterà a dura prova i bilanci familiari.



L'allarme viene lanciato da Federconsumatori. "I cittadini - ha avvertito l'associazione - non faranno in tempo a tornare dalle vacanze che già ci saranno brutte sorprese ad attenderli. L'autunno riserva, infatti, una serie di aumenti". Le spese da sostenere in questo periodo, riguardano il completamento della riforma tariffaria per l'energia elettrica (che ha già determinato molti aumenti a causa dell'abolizione della tariffa progressiva) che sarà applicata da gennaio 2019, cui vanno aggiunte le spese per il materiale scolastico per la ripresa delle scuole (superiore agli 800 euro) e la seconda rata della Tari (468 euro di media).



"Alla luce della preoccupante situazione economica delle famiglie e della fase di incertezza in cui versa la nostra economia, rivolgiamo al governo ed all'Autorità per l'energia un appello affinché slitti ulteriormente l'applicazione di tale tariffa", ha affermato Federconsumatori. Tutti questi aumenti determineranno una stangata a carico delle famiglie di 1.694,60 euro".

