Federlogistica-Conftrasporto, nominati nuovi vicepresidenti

(Teleborsa) - Federlogistica-Conftrasporto, Federazione guidata da Luigi Merlo nominato lo scorso 12 luglio, ha quattro nuovi vicepresidenti. Li ha nominati il Consiglio direttivo. Sono Maria Laura Cantarelli, Responsabile delle relazioni esterne di Amazon Italia; Antonio Paoletti, presidente di Confcommercio Trieste; Andrea Morandi, presidente di Adriatic Service Enterprice; Luciano Guerrieri, Presidente Porto Livorno 2000.



Fanno, inoltre, parte del Consiglio Riccardo Berretti, Daniele Ciulli, Davide Gaggero, Alessandro Laghezza, Salvatore Lo Rè, Francesco Pagni, Enzo Pompilio, Massimo Sapienza, Matteo Savelli, Franco Rossi.



Il Consiglio, con l'intenzione di avviare un confronto con Governo, Parlamento e Istituzioni in generale, ha anche discusso nella riunione la proposta strategica da presentare al prossimo Forum Internazionale del Trasporto e della Logistica, organizzato da Confcommercio-Conftrasporto in programma a Villa d'Este di Cernobbio sul Lago di Como, i prossimi 8 e 9 Ottobre. L'Associazione ritiene anche doveroso avviare un confronto con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) cui il Governo dovrebbe attribuire maggiori poteri in tema di concessioni portuali.



Fra i temi più urgenti da affrontare, il rinnovo del CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro) dei porti, la regolazione del codice degli appalti, le modifiche da apportare alla riforma portuale, la creazione di una normativa di riferimento per regolare gli interporti.



Tutto ciò per offrire adeguato supporto alle Autorità di Sistema Portuale che stanno lavorando, per di più, all'interno di un quadro normativo "non definito", in primo luogo per la mancata emanazione del regolamento attuativo previsto dalla legge 84/94.



L'Associazione ha inoltre ribadito il suo impegno per Genova in questo momento di grande difficoltà, affinché il ruolo strategico del porto non subisca contraccolpi per la situazione che si è creata.







© RIPRODUZIONE RISERVATA