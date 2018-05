Ferrari in pole position, vola su nuovo massimo storico

(Teleborsa) - Partenza in pole position per Ferrari che a Piazza Affari viaggia in cima al FTSE MIB .



Il titolo del Cavallino rampante mostra un rialzo del 5,49% scambiando a 111,04 euro toccando il nuovo massimo storico.



A dare la spinta i conti annunciati ieri 3 maggio che hanno visto chiudersi "un altro trimestre da record" che proietta Ferrari "verso un altro grande anno".

