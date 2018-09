Ferrari in retromarcia a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ferrari chiude in retromarcia a Piazza Affari. Il titolo scivola dell'1,40%, penalizzata dal risultato deludente del Gran Premio di F1 di Singapore dove Lewis Hamilton con la sua Mercedes ha vinto consolidando la sua leadership in classifica e distanziando Sebastian Vettel.



Intanto, è tutto pronto per il nuovo piano industriale del Cavallino Rampante. C'è attesa domani 18 settembre per il debutto dell'amministratore delegato Louis Camilleri arrivato alla guida della Rossa di Maranello a luglio scorso, pochi giorni prima della morte prematura di Sergio Marchionne.

