Ferrovie, arriva la guida delle 61 spiagge comodamente raggiungibili in treno

(Teleborsa) - Sono 61 le spiagge italiane comodamente raggiungibili in treno, 30 tra Nord e Centro, 31 tra Sud e Isole, tutte collegate da treni regionali e distanti poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria, giusto il tempo di una passeggiata.



La rassegna è stata proposta nel nuovo travel book Mare targato Trenitalia, presentato ieri 5 luglio 2018 nella sede dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT).



E' di nuovo tempo di vacanze - Nel 2017 c'è stato un boom dei viaggi per turismo, che sono aumentati del 7%, ma anche il 2018 si prospetta positivo e già in questo primo semestre il trend prosegue: le 61 stazioni proposte nel book hanno visto in questi primi sei mesi una crescita dei viaggiatori del 4,5% rispetto al 2017.



La forza delle formule miste treno+hotel e treno+spiaggia - Ad incentivare l'uso del treno regionale ci sono anche accordi specifici siglati da Trenitalia con varie località per vacanze, ad esempio Cervia, Milano Marittima o la Costa degli Dei, che prevedono sconti per il pernottamento o per il noleggio di ombrelloni e lettini. E in più, una serie di altri vantaggi come la formula bimbi gratis (sotto i 4 anni) o "amici a 4 zampe" e la possibilità di portare la bici senza costi aggiuntivi.

