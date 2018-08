Ferrovie, circolazione fortemente rallentata su linea Roma-Napoli

(Teleborsa) - Circolazione fortemente rallentata dalla scorsa notte sulla linea Roma - Napoli, via Formia, per un guasto al sistema di alimentazione elettrica dei treni fra Priverno Fossanova e Sezze Romano.



Lo fa sapere RFI, la società del gruppo FS Italiane che gestisce la rete, precisando che i treni potranno subire ritardi fino a un'ora, deviazioni e cancellazioni.



Nel frattempo, è in corso l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per riparare il guasto.









© RIPRODUZIONE RISERVATA