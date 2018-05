Ferrovie delle Meraviglie, Treni d'epoca su linee dismesse. Apre la Avellino-Rocchetta S. Antonio

(Teleborsa) - Nuova vita alle ferrovie dismesse. Parte la Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie con il ritorno dell'appuntamento della Primavera della Mobilità Dolce che permette di scoprire, per così dire "a tutto vapore" i borghi e i paesaggi italiani viaggiando sui treni che percorrono i binari di oltre 1400 chilometri di linee storiche inutilizzate da anni e ora rimesse in condizioni di attività. Un imponente progetto di "rigenerazione territoriale" promosso dall'Alleanza della mobilità dolce (Amodo): una piattaforma di 32 associazioni che si dedicano alla cosiddetta "fruizione lenta" del paesaggio italiano, con il patrocinio dei Ministeri dell'Ambiente e delle Attività Culturali.



Forte impulso in tal modo al turismo del Gruppo FS e della sua Fondazione, dunque, con la riapertura di linee, e la rinnovata messa in esercizio di convogli di indiscutibile interesse storico, che raggiungono appunto Borghi e località da sogno attraversando paesaggi suggestivi. E molto spesso su convogli trainati dalle amate e mai dimenticate locomotive a vapore.



Iniziative nata da tempo, che ha oggi e domani, 26 e 27 maggio, la sua manifestazione più importante: il viaggio inaugurale per la riapertura sulla linea Avellino-Rocchetta Sant'Antonio, ferrovia che con l'approvazione della legge n. 128 / 2017 è stata inserita nell'elenco delle prime 18 tratte ferroviarie turistiche italiane dichiarata di interesse culturale. I lavori di rimessa in esercizio della tratta sono del 2016, e appunto da oggi il cosiddetto "Treno dell'Irpinia" torna a percorrere i 119 chilometri della linea storica, che attraversa i territori di Campania, Basilicata e Puglia.



Ben numerose, comunque, le iniziative con treni storici che coinvolgono praticamente tutte le Regioni d'Italia, Sardegna e Sicilia naturalmente comprese, con progressivo aumento, grazie ai lavori di ripristino, delle possibilità per appassionati e turisti italiani e stranieri di riscoprire le tratte ferroviarie più antiche e suggestive del Paese, alla scoperta di bellezze storiche e ambientali a molti ancora sconosciute perché al di fuori dei più battuti itinerari.



