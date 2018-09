Ferrovie, Polo Mercitalia sigla partnership con la polacca PKP

(Teleborsa) - Un nuovo accordo è stato siglato da Polo Mercitalia (gruppo FS Italiane), che prevede lo sviluppo all'estero dei servizi di trasporto merci su ferrovia.



L'alleanza strategica è stata siglata con la polacca PKP, per l'offerta di servizi di trasporto sempre più affidabili ed efficienti fra Italia e Polonia, sul Corridoio ferroviario TEN-T Baltico-Adriatico. La firma è avvenuta oggi a Krynica, in Polonia, fra Mercitalia Rail società del Polo Mercitalia e l'azienda polacca PKP Cargo, nel corso dell'Economic Forum 2018.



L'intesa prevede la creazione di una task force formata da rappresentanti delle due aziende, che declinerà i principi della cooperazione in modo che possano essere al più presto progettate innovative soluzioni di trasporto merci in grado di soddisfare le crescenti esigenze dei clienti.



"Questo accordo è particolarmente importante per il posizionamento strategico del Polo Mercitalia", ha dichiarato Gian Paolo Gotelli, Amministratore Delegato di Mercitalia Rail, precisando che fra le due società non vi sono sovrapposizioni operative e la collaborazione consentirà di sviluppare nuovi servizi sul Corridoio ferroviario Baltico-Adriatico, sia per i traffici intermodali, in grandissima crescita da e per il porto di Trieste, sia per quelli convenzionali.



"Potremo così interagire con un partner forte non solo in Polonia, ma anche in Repubblica Ceca", ha detto Gotelli, aggiungendo "grazie all'accesso ai terminal intermodali e convenzionali in Polonia, svilupperemo anche il trasporto delle merci su ferro sulla rotta Est-Ovest verso i paesi del CIS e verso la Cina, e metteremo a disposizione di PKP le nostre strutture operative e i nostri servizi in Italia".





