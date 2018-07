Fervi, primo semestre positivo

(Teleborsa) - Ricavi consolidati pari a circa 12,4 milioni di Euro per Fervi nel 1° semestre del 2018, rispetto agli 11,5 milioni di Euro al 30 giugno 2017, segnando una ulteriore crescita dell'8%.



I dati relativi al 30 giugno 2018 non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione. I risultati semestrali completi verranno approvati, come da calendario finanziario, dal Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2018, pubblicati nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti e saranno corredati dalla relazione della società di revisione.

