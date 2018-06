Festa della Musica il 21 giugno all'Aeroporto di Milano Bergamo

(Teleborsa) - L'Aeroporto di Milano Bergamo è tra i 22 scali italiani che hanno accolto l'invito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e Assaeroporti, aderendo alla Festa della Musica 2018 promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.



La partecipazione di SACBO si inserisce nel filone delle attività di promozione della cultura e della tradizione musicale, intraprese con gli Enti e le Istituzioni della città e del territorio di Bergamo, che assumono valore e funzione di messaggio universale di condivisione e attrazione.



Giovedì 21 giugno, l'Aeroporto di Milano Bergamo ospiterà nelle aree delle partenze e degli arrivi dell'aerostazione, musicisti espressione di diversi generi musicali. Un nutrito programma di esibizioni che esalta la tradizione legata al compositore Gaetano Donizetti e all'istituto musicale che ne porta il nome, dando spazio a maestri di fama internazionale e allievi, così come ad altri generi come il country e il canto corale.







© RIPRODUZIONE RISERVATA