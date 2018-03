Fiat Chrysler Automobiles annuncia nuove nomine

(Teleborsa) - Nuove nomine per Fiat Chrysler Automobiles .



Antonio Filosa viene nominato Chief Operating Officer (COO) della Region Latin America. Filosa entrerà a far parte del Group Executive Council (GEC), il più elevato organo di operativo di FCA, presieduto dall'Amministratore Delegato.



Stefan Ketter, che ha guidato la Region Latin America sino ad oggi, rientrerà in Europa e continuerà a far parte del GEC come Chief Manufacturing Officer di FCA.





© RIPRODUZIONE RISERVATA