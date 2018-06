Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in rally a Piazza Affari

(Teleborsa) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) svetta sul principale listino milanese mostrando una salita dell'1,93%, seconda nei guadagni solo a Italgas che mostra un guadagno del 2,10%. Fin da avvio seduta, gli investitori si sono dati agli acquisti sulle azioni de gruppo automobilistico sulle previsioni di una crescita della redditività a doppia cifra in America Latina nei prossimi cinque anni. Lo ha dichiarato Antonio Filosa Chief Operating Officer di FCA.



Per i prossimi cinque anni, l'amministratore delegato di Fiat Chrysler in America Latina ha annunciato l'arrivo di 25 nuovi veicoli, di cui 15 saranno a marchio Fiat e 10 a marchio Jeep.



Lo status tecnico di Fiat Chrysler mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,19 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,49. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,04.







Le indicazioni non costituiscono invito al trading.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)





















© RIPRODUZIONE RISERVATA