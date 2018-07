Fiat Chrysler si avvia a chiudere seduta in rally su spiragli dazi USA

(Teleborsa) -

Grande giornata per Fiat Chrysler Automobiles, che viaggia sui massimi intraday, vantando un guadagno del 5,12%. A rivitalizzare il titolo, che va anche meglio del comparto auto europeo (Stoxx auto +2,94%), concorre la notizia della possibile abolizione dei dazi USA sulle auto europee. Per questa ragione corrono anche le tedesche Volkswagen, BMW e Daimler, tutte con rialzi superiori al 3,5%.



Sul dossier starebbero lavorando la diplomazia USA e quella europea e giĆ il Presidente europeo Juncker e la cancelliera merkel si sono detti favorevoli a trattative congiunte con la Casa Bianca.





Il quadro tecnico di Fiat Chrysler suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,57 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,39. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,1.

