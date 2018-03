Fiera Milano torna in utile nel 2017

(Teleborsa) - Fiera Milano torna in nero nel 2017.



La società ha infatti riportato un utile netto di 1,7 milioni di euro, a fronte della perdita di 22,9 milioni messa a bilancio nell'esercizio 2016.



Ebit e Ebitda sono pari rispettivamente a 5,4 e 15,1 milioni di euro e si confrontano con il precedente passivo rispettivamente di 23 e 1,8 milioni di euro.



In accelerazione i ricavi (+23%), che si attestano a 271,3 milioni di euro.



Quanto all'outlook, Fiera Milano annuncia che nonostante un calendario fieristico atteso non favorevole, nel 2018 l'Ebitda è prevista in crescita in un range di 15 -17 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA