Fila, Banca IMI alza il target price

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo FILA, che mostra un progresso dello 0,32%.



Gli analisti di Banca IMI hanno ritoccato all'insù il prezzo obiettivo a 23,2 euro che si confronta con i 18,76 euro delle attuali quotazioni. Giudizio confermato a "buy".



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia All-Share su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.



Lo status tecnico di breve periodo del principale produttore di matite mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 18,81 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 18,67. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 18,95.

