Fila perfeziona acquisizione di Pacon

(Teleborsa) - FILA ha perfezionato l'acquisizione di Pacon Holding Company, già comunicata il 7 maggio scorso.



L'operazione, che ha avuto anche il via libera dall'Antitrust USA, prevede l'acquisto del 100% delle azioni di Pacon Holding Company a un valore di Enterprise Value di 325 milioni di dollari (oltre a 15 milioni di benefici fiscali).



"Sono molto orgoglioso che il perfezionamento dell'operazione sia avvenuta in tempi così rapidi. In questo modo saremo in grado di cogliere da subito il contributo di Pacon che ha registrato nella prima parte dell'anno una performance estremamente positiva", ha commentato Massimo Candela, amministratore delegato di FILA.

