FILA, via libera da Antitrust USA a acquisizione Pacon

(Teleborsa) - Buon avvio di seduta per FILA, che avanza di quasi due punti percentuali sul Listino milanese.



Ieri in tarda serata la società ha annunciato il via libera da parte della Federal Trade Commission statunitense all'acquisizione di Pacon Holding Company, con efficacia a partire dal 29 maggio 2018.



"A seguito della suddetta autorizzazione, la data di perfezionamento dell'acquisizione di Pacon è prevista entro il 12 giugno 2018, subordinatamente al verificarsi delle altre condizioni sospensive tipiche per questo genere di operazioni" si legge in un comunicato.

