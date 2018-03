Fincantieri collaborerÃ  con Barzan Holdings

(Teleborsa) - Nel corso di DIMDEX 2018, il più importante appuntamento nel settore della difesa nell'area mediorientale, giunto quest'anno alla 6a edizione, Fincantieri e Barzan Holdings, società posseduta al 100% dal Ministero della Difesa del Qatar e responsabile per il potenziamento delle capacità militari delle forze armate dello stato, hanno sottoscritto una lettera di intenti per studiare possibili forme di collaborazione negli ambiti della coastal defense surveillance, attraverso l'applicazione di nuove tecnologie e servizi innovativi di program management e maintenance nel quadro dei programmi navali qatarini.



L'accordo è stato firmato a Doha da Angelo Fusco, Direttore Navi Militari di Fincantieri, e Abdulrahman Fakhro, Director of business development di Barzan Holdings.



Tutte le unità verranno interamente costruite nei cantieri italiani del Gruppo, assicurando diversi anni di lavoro e una ricaduta importante sulle principali società della difesa italiane.







© RIPRODUZIONE RISERVATA