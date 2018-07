Fincantieri, commessa dal governo Usa per 4 navi da combattimento per l'Arabia Saudita

Il Governo degli Stati Uniti ha assegnato al consorzio guidato da Lockheed Martin, del quale fa parte Fincantieri Marinette Marine (Fmm), un ordine per la costruzione di quattro navi "Multi-Mission Surface Combatants" (Mmsc) destinate all'Arabia Saudita. Le navi verranno costruite nello stabilimento Fincantieri di Marinette, nel Wisconsin.



L'anticipo del governo americano finanzierà, per un ammontare fino a 450 milioni di dollari, l'avvio della progettazione di dettaglio e la pianificazione per la costruzione delle quattro unità e verrà ripartito principalmente tra Lockeed Martin e Fincantieri Marinette Marine.



L'Mmsc si distinguerà per essere altamente manovrabile, caratterizzata dalla flessibilità derivata dal mono-scafo delle Littoral Combat Ship (Lcs), classe Freedom, realizzate dallo stesso consorzio per la Us Navy, con un'autonomia incrementata a 5.000 miglia nautiche e una velocità superiore a 30 nodi, rendendola capace di operazioni di pattugliamento sia costiero che in mare aperto, e in grado di affrontare tutte le moderne minacce alla sicurezza marittima ed economica.



"Questo contratto rappresenta un prestigiosissimo riconoscimento della lungimiranza della nostra scelta di entrare nel mercato statunitense - ha commentato Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri -. Da allora, in dieci anni abbiamo consolidato la nostra presenza come costruttore di riferimento non soltanto per la US Navy, ma anche per numerose Marine estere, contribuendo nel contempo allo sviluppo dell'industria e del tessuto economico del Midwest".





© RIPRODUZIONE RISERVATA