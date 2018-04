Fincantieri, consegnata a Marina Militare fregata Fremm Federico Martinengo

(Teleborsa) - Fincantieri, presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia), ha consegnato alla Marina Militare la fregata multiruolo "Federico Martinengo", settima di una serie di 10 unità FREMM – Fregate Europee Multi Missione – commissionate a Fincantieri nell'ambito dell'accordo di cooperazione internazionale italo-francese, con il coordinamento di OCCAR, l'organizzazione congiunta per la cooperazione europea in materia di armamenti.



Il programma, di cui Orizzonte Sistemi Navali (51% Fincantieri, 49% Leonardo) è prime contractor per l'Italia, prevede la costruzione di dieci unità, ad oggi tutte già ordinate.



Con 144 metri di lunghezza e un dislocamento a pieno carico di circa 6.700 tonnellate, le fregate FREMM rappresentano un'eccellenza tecnologica: progettate per raggiungere una velocità massima di 27 nodi e accogliere fino a 200 persone (equipaggio e personale), queste navi sono in grado di garantire sempre un alto grado di flessibilità e la capacità di operare in un ampio spettro di scenari e tutte le situazioni tattiche.









