Fincantieri festeggia in borsa la commessa di Silversea

(Teleborsa) - Seduta positiva per Fincantieri, che a Piazza Affari avanza dell'1,24% dopo una nuova commessa. Silversea Cruises ha commissionato all'azienda pubblica italiana operante nel settore della cantieristica navale un'ulteriore nave da crociera ultra-lusso, del valore di oltre 320 milioni di euro, con consegna prevista nell'ultimo trimestre del 2021.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del principale complesso cantieristico al mondo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,402 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,382. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,37.



