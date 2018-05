Fincantieri, i soci approvano il bilancio e il dividendo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Fincantieri hanno approvato, in sede ordinaria, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che si chiude con un utile di Euro 119.271.716,26.



I soci hanno inoltre deliberato di mettere in pagamento, il dividendo di 1 centesimo per azione a partire dal 23 maggio 2018.



Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie previa revoca, per quanto già non utilizzata, della precedente autorizzazione assembleare. Deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.



Autorizzata infine l'emissione di massime 25.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del Performance Share Plan 2019-2021, da attribuire al management della Società e/o delle sue controllate.

