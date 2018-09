Fincantieri proroga ancora exit offer su Vard

(Teleborsa) - Fincantieri proroga ancora la procedura di delisting di Vard. Il colosso italiano della cantieristica navale ha fatto sapere che con riferimento all'exit offer finalizzata all'acquisto di azioni ordinarie della controllata non ancora detenute - lanciata dalla propria controllata Fincantieri Oil & Gas - , la chiusura del periodo di offerta, precedentemente stabilita per le ore 17.30 (orario di Singapore) del 19 settembre 2018, è stata posticipata alle ore 17.30 (orario di Singapore) del 15 ottobre 2018.



L'Offerta non sarà estesa oltre le ore 17.30 (orario di Singapore) del 15 ottobre 2018, precisa la società in una nota.



Si tratta della seconda proroga dopo quella annunciata ad agosto.

