Fincantieri, Vard sigla accordo per vendita unitÃ  di supporto subacqueo

(Teleborsa) - Fincantieri annuncia che la controllata Vard, uno dei maggiori progettisti e costruttori navali di imbarcazioni specializzate, ha raggiunto un accordo per la vendita di un'unità di supporto subacqueo che era stata oggetto di un precedente contratto con Harkand, che è poi entrata in amministrazione controllata.



Vard ha così annullato il contratto originale con Harkand. La vendita permetterà alla controllata di Fincantieri di rimborsare il prestito per la costruzione e ridurre così le sue passività in bilancio, con un impatto positivo sulla posizione di liquidità.



A Piazza Affari, il titolo di Fincantieri sale dello 0,43%.

