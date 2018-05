FinecoBank: al via la nuova societÃ  di gestione del risparmio

(Teleborsa) - FinecoBank annuncia che Fineco Asset Management, società di investimento di diritto irlandese, interamente partecipata dalla Banca, ha ricevuto dalla Central Bank of Ireland l'autorizzazione a svolgere l'attività di gestione del risparmio.



L'autorizzazione da parte della Central Bank of Ireland è giunta in anticipo rispetto alla data prevista, permettendo a Fineco Asset Management di essere operativa già nelle prossime settimane.







© RIPRODUZIONE RISERVATA