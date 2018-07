FinecoBank annuncia i conti del primo semestre

(Teleborsa) - FinecoBank ha chiuso il primo semestre 2018 con un utile netto in forte crescita a 125,2 milioni di euro in salita del 20,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



I ricavi a 311,8 milioni salgono del 10,3% su anno con un contributo positivo da parte di tutte le aree di business.



Il margine di interesse si attesta a 137,6 milioni in crescita rispetto ai 127,3 milioni del primo semestre 2017 (+8,1% a/a). Il tasso medio attivo relativo all'attivo fruttifero è stato pari all'1,32% rispetto all'1,34% del 30 giugno 2017.



I costi operativi dei primi sei mesi del 2018 si confermano sotto controllo a 124,6 milioni di euro, (+2,9% a/a) nonostante il continuo ampliamento di attività, masse e clientela grazie alla forte leva operativa della Banca.



Fineco conferma la sua solida posizione patrimoniale con un CET1 ratio (transitional) che si colloca a 20,66% al 30 giugno 2018.





Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A., ha approvato i risultati al 30 giugno 2018.



Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank, dichiara: "Ancora una volta presentiamo dati in forte crescita, confermando la capacità di Fineco di produrre risultati solidi e sostenibili anche in un contesto di mercato sfidante".















