Finecobank, ok dei soci a bilancio 2017 e dividendo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Finecobank hanno approvato il Bilancio 2017 che si è chiuso con un utile netto di Euro 214.283.600,37. Deliberata anche la distribuzione del dividendo di Euro 0,285 per azione.



I soci, in competenza ordinaria, hanno provveduto a integrare il Collegio Sindacale, confermando Sindaco effettivo la Signora Elena Spagnol, in sostituzione del Signor Stefano Fiorini, e nominando Sindaco supplente il Signor Gianfranco Consorti



L'Assemblea ha approvato la Politica Retributiva 2018, che definisce i principi e gli standard che FinecoBank applica nel disegnare, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi della Società.



Gli azionisti, inoltre, hanno approvato l'acquisto e il compimento di atti di disposizione su azioni proprie, fino a massime n. 297.620 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,05% del capitale sociale e, dunque, ampiamente al di sotto della soglia massima del 20% prevista dalla normativa applicabile.



Delegato, infine, il Consiglio di Amministrazione a deliberare aumenti gratuiti del capitale a servizio dei sistemi incentivanti per i Dipendenti.

