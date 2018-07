Finecobank, raccolta netta in forte aumento a giugno

(Teleborsa) - Finecobank conferma a giugno una raccolta netta molto robusta pari a 674 milioni (+48% a/a). La raccolta gestita è stata pari a 312 milioni, la raccolta amministrata si è attestata a 430 milioni e quella diretta è negativa per 68 milioni per effetto della tipica stagionalità delle imposte pagate dalla clientela che sono ammontate a 186 milioni (ulteriori 113 milioni verranno incluse nella raccolta netta del prossimo mese avendo data operazione 2 luglio).



La raccolta netta da inizio anno è stata pari a 3.596 milioni (+24% a/a) con un mix coerente con la maggiore volatilità registrata sui mercati rispetto allo scorso anno: la raccolta gestita ha raggiunto 1.574 milioni (-13% rispetto allo stesso periodo del 2017), la raccolta amministrata si è attestata a 995 milioni mentre la raccolta diretta è stata pari a 1.027 milioni.



Da inizio anno la raccolta in "Guided products & services" ha raggiunto 1.417 milioni e il nuovo servizio Plus si conferma essere molto apprezzato dalla clientela raggiungendo 1.688 milioni dal recente lancio. L'incidenza dei Guided Products rispetto al totale AuM è salito al 64% rispetto al 59% di giugno 2017 e al 63% di dicembre 2017. La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a € 3.237 milioni, in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2017.



Il Patrimonio totale è pari a 69.830 milioni (+4% rispetto a dicembre 2017 e +10% a/a). In particolare, il patrimonio totale riferibile alla clientela nel segmento Private Banking, ossia con asset superiori a € 500.000, si attesta a € 26.992 milioni, in rialzo del 13% a/a.

