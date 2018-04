Fintel quota controllata Fintel Energija in Serbia

(Teleborsa) - Fintel Energia comunica che la controllata serba Fintel Energija ha presentato in data odierna la domanda di ammissione a

quotazione delle proprie azioni ordinarie in Serbia sul Mercato Regolato Prime Listing organizzato e gestito da Belgrade Stock Exchange, nell'ambito del proprio processo di initial public offering (IPO).



La diffusione delle Azioni ai fini della quotazione delle stesse sul Mercato Prime Listing Azionario sarĂ realizzata mediante un collocamento rivolto sia ad investitori istituzionali che retail, si legge in una nota.





