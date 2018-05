Fisco: 5 per mille, online elenchi definitivi dei beneficiari

(Teleborsa) - Diventano definitivi gli elenchi degli enti cui è possibile destinare una quota del 5 per mille dell'Irpef per il 2018. Sul sito dell'Agenzia delle entrate sono state pubblicate infatti le liste degli iscritti permanenti al 5 per mille, aggiornate rispetto a quelle diffuse il 28 marzo. Si tratta "di quei candidati che non hanno l'obbligo di presentare ogni anno la domanda di iscrizione nè la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".



"Online – chiarisce l'agenzia fiscale – sono anche disponibili gli elenchi definitivi dei nuovi iscritti alle categorie del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. In questo caso si tratta dell'aggiornamento e dell'integrazione delle liste provvisorie pubblicate l'11 maggio". Grazie all'aggiornamento dei due elenchi, "gli enti in corsa per il 5 per mille 2018 diventano circa 60mila, oltre 2mila in più rispetto all'anno scorso".

