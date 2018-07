Fisco, accise sui carburanti sempre piÃ¹ pesanti sui consumi

(Teleborsa) - Fisco sempre più pesante su famiglie e piccole imprese, che in 10 anni hanno pagato in accise 5,4 miliardi in più per acquistare la benzina per l'auto. E' quanto rileva una ricerca del Centro Studi ImpresaLavoro.



Negli ultimi 10 anni il gettito per accise su prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi è aumentato nel nostro Paese di 5,4 miliardi, passando dai 20,3 miliardi nel 2008 ai 25,7 miliardi nel 2017 (+26,6%). Si tratta di una vera e propria stangata nascosta tra i consumi, che penalizza soprattutto le famiglie.



Il prezzo della nostra benzina è oggi il quarto più caro d'Europa. Con 1,623 euro al litro, il costo del nostro carburante è infatti dell'11,2% più alto di quello della media europea: il pieno in Italia costa il 5,2% in più rispetto alla Francia, il 10,1% in più rispetto alla Germania e addirittura il 26,3% in più rispetto all'Austria. Peggio di noi in Europa fanno soltanto Olanda (1,688 euro al litro), Danimarca (1,671 euro) e Grecia (1,624 euro).



Il prezzo pagato dai consumatori finali risente fortemente della componente relativa a tasse e accise. Nel nostro Paese il prelievo statale rappresenta addirittura il 62,9% del prezzo finale contro il 59,9% della media europea, il 52,3% della Spagna, il 60,4% della Germania e il 61,5% della Francia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA