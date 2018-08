Fisco, allarme Agenzia delle Entrate sulle false email per canone TV

(Teleborsa) - Attenti a quella email. Non è un film dell'orrore né l'avvertimento su un nuovo virus, bensì una comunicazione "di servizio" dell'Agenzia delle Entrate che avverte: "Attenzione alle e-mail inviate in nome dell'Agenzia delle Entrate che, dietro la comunicazione di un rimborso del canone TV, nascondono un tentativo di truffa".



Negli ultimi giorni sono state segnalate delle "false email" - spiega - apparentemente provenienti dall'Assistenza servizi telematici dell'Agenzia, ma in realtà "inviate da un indirizzo contraffatto non riconducibile alle Entrate".



Ecco come rintracciare l'email fuorilegge e proteggersi - L'oggetto della mail è "Re: Rimborso Rai - A8005W", mentre nel testo del messaggio si comunica il riconoscimento di un parziale rimborso del canone RAI per un importo di 14,90 euro, per ottenere il quale si rimanda alla sottomissione di una richiesta sull'indirizzo web del sito dell'Agenzia che, in realtà, nasconde un link ad un sito fraudolento (www.area-agenzia-en.info). L'Agenzia raccomanda quindi di cestinare immediatamente questi messaggi e di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail.

