Fisco, boom 730 precompilato: giÃ  a quota 1,5 milioni

(Teleborsa) - Al 18 giugno, rispetto alla stessa data del 2017, sono cresciuti del 22% i modelli 730 inviati direttamente dai contribuenti tramite l'applicazione web dell'Agenzia delle Entrate.



"Sta andando veramente molto bene anche al di là delle più rosee aspettative perché abbiamo registrato già un incremento, sono dati della scorsa settimana, di oltre il 20% di dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente all'Agenzia". Lo ha riferito il vicedirettore Paolo Savini - aggiungendo - "siamo già ad un 1,5 milioni mezzo circa di dichiarazioni precompilate, l'anno scorso i 730 sono stati complessivamente 2 milioni e 300 e rotti e quindi siamo fiduciosi che supereremo abbondantemente i risultati raggiunti lo scorso anno".



La scadenza per l'invio è il 23 luglio. Nel 2015, primo anno di applicazione della precompilata, i dati acquisti dall'Anagrafe tributaria erano 157 milioni, moltiplicatisi via via negli anni per arrivare nel 2018 a quasi 918 milioni.

