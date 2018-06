Fisco, in un anno e mezzo stanati oltre mille grandi evasori

(Teleborsa) - Sono 23.000 i reati fiscali denunciati in un anno e mezzo di attività dalla Guardia di Finanza. E' quanto emerge da un report presentato in occasione del 244mo anniversario dalla nascita delle fiamme gialle. Il 67% dei reati commessi dai soggetti controllati va dall'emissione di fatture false alla dichiarazione fraudolenta, fino all'occultamento di documentazione contabile. Tutti comportamenti che vanno a minare la concorrenza leale tra aziende.



Un "occhio di riguardo" meritano i grandi evasori. Più di mille soggetti che hanno sottratto alle casse dello Stato oltre due milioni a testa, per un bottino totale di 2,3 miliardi di euro. Ma chi sono i grandi evasori? Parliamo di "professionisti" dell'evasione, soggetti con consistenti patrimoni derivanti esclusivamente da comportamenti illegali, oppure evasori totali del tutto sconosciuti al fisco.



Risultati soddisfacenti per la Guardia di Finanza, che ha seguito un percorso che "mira a stanare gli evasori quantificando la sproporzione esistente tra i redditi dichiarati e il patrimonio della persona interessata dai procedimenti di prevenzione patrimoniale. Un percorso vincente perché fondato sul rilevamento della contraddizione tra le disponibilità finanziarie manifestate e l'esiguo reddito dichiarato", rilevano le fiamme gialle.



In totale sono stati 17.000 i soggetti controllati ai fini di accertamenti fiscali, di cui 378 sono finiti in carcere. Il totale dei sequestri di disponibilità finanziarie ammonta invece a 1,1 miliardi di euro, cui si aggiungono ulteriori proposte di sequestro già avanzate pari 5,7 miliardi di euro.







