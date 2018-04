Fisco, Mef: nel 2016 pressione fiscale paesi OCSE cresce dello 0,3%

(Teleborsa) - Nel 2016, rispetto al 2015, la variazione tendenziale media della pressione fiscale per l'insieme dei paesi dell'OCSE si attesta a +0,3%. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) nel Bollettino di gennaio 2018, evidenziando un lieve aumento della pressione fiscale per la Francia (+0,1%), la Germania (+0,5%), il Regno Unito (+0,7%) e una riduzione tendenziale dell'indicatore per l'Italia (-0,4%), l'Irlanda (-0,1%), la Spagna

(-0,3%) e il Portogallo (-0,2%).



Per quanto riguarda il gettito delle entrate tributarie, cresce a ritmi sostenuti quello della Spagna (+33,4%) mentre in Italia il gettito tributario cresce dell'1,2%, proseguendo il trend positivo osservato da gennaio 2015.







