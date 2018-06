Fisco, nel primo trimestre del 2018 si riducono le controversie tributarie

(Teleborsa) - Continuano a diminuire in Italia le controversie di natura tributaria, a conferma di un trend positivo iniziato nel 2012. Secondo quanto diffuso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel primo trimestre del 2018 le controversie tributarie pendenti (409.787) si sono ridotte dell'8,51% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Il comunicato del Ministero rende note inoltre come i nuovi contenziosi, in entrambi i gradi di giudizio, si siano ridotti dello 0,61% rispetto allo stesso periodo del 2017. Nei primi tre mesi del 2018 sono state definite 66.467 controversie, con una rilevante riduzione delle decisioni del 15,47%.



A livello locale sono state presentate 42.355 nuove controversie presso le Commissioni tributarie provinciali (CTP), in crescita del 3,23%. Nelle Commissioni tributarie regionali (CTR), gli appelli pervenuti nello stesso periodo sono stati pari a 16.010, risultando in calo del 9,51%.







